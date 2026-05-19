20 May 2026
“Sauthempton” Çempionşipin pley-off finalından kənarlaşdırılmasından şikayət edəcək

19 May 2026 23:49
“Sauthempton” İngiltərə Futbol Liqasının (EFL) “Midlsbro”nun məşqinin icazəsiz çəkilişi səbəbindən komandanı Premyer Liqaya yüksəlmək üçün Çempionşip pley-off finalından kənarlaşdırmaq qərarından apelyasiya şikayəti vermək niyyətindədir.

İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Ben Ceykobs bu barədə özünün X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, “Sauthempton” qərarı ədalətsiz hesab edir və bütün hüquqi apelyasiya variantlarını nəzərdən keçirir.

Çempionşip pley-offundan kənarlaşdırılmaqla yanaşı, “Sauthempton” növbəti mövsüm yarışlarından dörd xalla məhrum ediləcək.

Daha əvvəl “Sauthempton”un analitikinin komandaların ilk pley-off görüşündən əvvəl “Midlsbro”nun taktikasını və məşqini çəkərkən yaxalandığı bildirilmişdi. “Sauthempton” daha sonra “Midlsbro”nu ümumi hesabla 2:1 məğlub edərək finala yüksəlib. 23 may şənbə günü komanda Premyer Liqaya yüksəlmək üçün “Hall”a qarşı oynamalı idi.

