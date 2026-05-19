“Real Madrid”in yeni baş məşqçi təyinatını nə vaxt açıqlayacağı məlum olub

“Real Madrid” İspaniya La Liqasının 38-ci turunun “Atletik Bilbao” ilə qarşılaşacağı oyundan sonra Joze Mourinyonun komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə qayıdışını elan etməyi planlaşdırır.
İdman.Biz-in ESPN-ə istinadən məlumatına görə, mütəxəssisin qayıdışı ilə bağlı rəsmi açıqlama bazar günü (24 may) və ya bazar ertəsi (25 may) üçün planlaşdırılır.
“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres Mourinyonu təyin etməyə o qədər tələsir ki, bu açıqlamanı əvvəllər elan etdiyi prezident seçkilərindən sonraya qədər təxirə salmayacaq.
Daha əvvəl “Los Blancos”un Mourinyonu müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğvi üçün hazırkı klubu “Benfika”ya 6 milyon avro təzminat ödəyəcəyi və məşqçinin özünün klubdakı transferlərdə söz sahibi olacağı bildirilirdi.
Mourinyo əvvəllər 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər “Real Madrid”ə rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında komanda İspaniya liqasını, İspaniya Kubokunu və İspaniya Superkubokunu qazanıb.