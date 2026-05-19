“Mançester Siti” jurnalistlərə Qvardiolanın gedişi ilə bağlı sual verməyi qadağan edib

“Mançester Siti” jurnalistlərə baş məşqçi Pep Qvardiolanın gələcəyi ilə bağlı suallar verməyi qadağan edib.
İdman.Biz-in “The Touchline”a istinadən məlumatına görə, klub ispaniyalı məşqçinin mümkün gedişi ilə bağlı media qalmaqalı fonunda meneceri narahat suallardan qoruyur.
Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Siti” rəhbərliyi Qvardiolanı medianın diqqətindən qorumaq üçün tədbirlər görüb. Klub jurnalistlərə Premyer Liqanın 37-ci turunun “Bornmut”la oyunundan əvvəl keçirilən mətbuat konfransında onun gələcəyi ilə bağlı suallar verməyi qadağan edib.
İngilis klubu Qvardiolanın bir illik fasilə götürməyi və klub futbol karyerasına son qoymağı planlaşdırdığı barədə daxildən yayılan məlumatlardan sonra mediada gərginliyi azaltmaq üçün əlindən gələni edir. “Bornmut” və “Mançester Siti” arasındakı matç bu gün, 19 may tarixində, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq.