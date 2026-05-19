“Sauthempton” Çempionşipin pley-off mərhələsindən kənarlaşdırılıb

“Sauthempton” Çempionşipin pley-off finalından kənarlaşdırılıb və qarşıdakı mövsüm üçün 4 xal qazanıb.
İdman.Biz bu barədə İngiltərə Futbol Liqasının (EFL) mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.
“Müstəqil İntizam komissiyası bu gün klubun digər klubların məşq sessiyalarının icazəsiz çəkilişləri ilə bağlı EFL qaydalarının dəfələrlə pozulduğunu etiraf etməsindən sonra “Sauthempton”u Çempionşip pley-off mərhələsindən kənarlaşdırıb.
Dörd xal da silinib və bu xallar 2026/27 mövsümünün Çempionşip cədvəlinə daxil ediləcək.
Bugünkü qərar nəticəsində “Midlsbro” 2026-cı il pley-off mərhələsinə qayıdacaq və “Hall Siti” ilə finala yüksələcək. Final oyunu 23 may şənbə günü keçiriləcək və başlama vaxtı təsdiqlənəcək”, - deyə açıqlamada bildirilir.