19 May 2026
“Fənərbağça”nın keçmiş baş məşqçisi Bundesliqa klubuna keçir

19 May 2026 21:01
“Fənərbağça”nın keçmiş baş məşqçisi Domeniko Tedesko “Borussiya Mönhenqladbax”ın çalışdırıcısı vəzifəsinə namizəd göstərilib.

İdman.Biz-in jurnalist Nikolo Şiraya istinadən məlumatına görə, alman məşqçi Bundesliqa klubu ilə danışıqlar aparır.

Mənbənin məlumatına görə, 40 yaşlı məşqçiyə 2028-ci ilə qədər müqavilə təklif olunub.

Tedeskonun son məşqçilik vəzifəsi “Fənərbağça” olub və o, bu vəzifəni 2025-ci ilin sentyabrından 2026-cı ilin aprelinə qədər idarə edib.

2025/2026 Bundesliqa mövsümünün sonunda “Borussiya Mönhenqladbax” 38 xalla 12-ci yerdə qərarlaşıb.

