“Fənərbağça”nın keçmiş baş məşqçisi Bundesliqa klubuna keçir

“Fənərbağça”nın keçmiş baş məşqçisi Domeniko Tedesko “Borussiya Mönhenqladbax”ın çalışdırıcısı vəzifəsinə namizəd göstərilib.
İdman.Biz-in jurnalist Nikolo Şiraya istinadən məlumatına görə, alman məşqçi Bundesliqa klubu ilə danışıqlar aparır.
Mənbənin məlumatına görə, 40 yaşlı məşqçiyə 2028-ci ilə qədər müqavilə təklif olunub.
Tedeskonun son məşqçilik vəzifəsi “Fənərbağça” olub və o, bu vəzifəni 2025-ci ilin sentyabrından 2026-cı ilin aprelinə qədər idarə edib.
2025/2026 Bundesliqa mövsümünün sonunda “Borussiya Mönhenqladbax” 38 xalla 12-ci yerdə qərarlaşıb.