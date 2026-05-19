19 May 2026
AZ

Valverde Tçuameni ilə toqquşmaya baxmayaraq, “Real Madrid”in ilk kapitanı olacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 May 2026 19:45
98
Valverde Tçuameni ilə toqquşmaya baxmayaraq, “Real Madrid”in ilk kapitanı olacaq

Müdafiəçi Daniel Karvahalın gedişindən sonra “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde gələn mövsüm komandanın ilk kapitanı olacaq.

İdman.Biz bu barədə “El Chiringuito”ya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, uruqvaylı futbolçu bu məsələdən "Kral Klubu"nun yarımmüdafiəçi Orelyen Tçuameni ilə dava etdiyinə görə onu 500 min avro cərimələməsindən sonra xəbərdar olub. Hücumçu Vinisius Juniorun “Real Madrid”in ikinci kapitanı, qapıçı Tibo Kurtuanın isə üçüncü kapitanı olacağı vurğulanır.

Cümə axşamı, 7 may tarixində Valverde ilə Tçuameni arasında məşq zamanı mübahisənin baş verdiyi və bunun soyunma otağında davaya səbəb olduğu bildirilib. Dava nəticəsində uruqvaylı futbolçu başından yaralanıb və xəstəxanaya aparılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçisi olmağa hazırlaşır?
20:00
Dünya futbolu

Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçisi olmağa hazırlaşır?

Antonio Konte “Napoli”dən gedir
Mareska təyin olunarsa, “Çelsi” “Mançester Siti”dən şikayət edə bilər
19:30
Dünya futbolu

Mareska təyin olunarsa, “Çelsi” “Mançester Siti”dən şikayət edə bilər

Klublar barışıq razılığına gələ bilməsələr, “Çelsi” Premyer Liqaya müraciət edəcək
Qvardiola artıq klubları çalışdırmayacaq – mənbə
18:44
Dünya futbolu

Qvardiola artıq klubları çalışdırmayacaq – mənbə

Qvardiola yalnız milli komandadan təklif aldığı təqdirdə məşqçiliyə qayıtmağa hazır olacaq
Şotlandiyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
18:29
DÇ-2026

Şotlandiyanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Şotlandiya dünya çempionatının C qrupunda Braziliya, Mərakeş və Haiti ilə qarşılaşacaq
“Çelsi” “Mançester Siti”ni məhkəməyə verə bilər
17:39
Futbol

“Çelsi” “Mançester Siti”ni məhkəməyə verə bilər

London klubu Enzo Mareskanın gedişi ilə bağlı təzminat məsələsində sərt addıma hazırlaşır
Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaldır
17:10
Futbol

Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaldır

İngiltərəli futbolçu 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalamağa yaxındır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar