“Çelsi” “Mançester Siti”ni məhkəməyə verə bilər

İngiltərənin “Çelsi” futbol klubu Enzo Mareskanın “Mançester Siti”yə mümkün keçidi fonunda hüquqi addım ata bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, tərəflər razılığa gəlməsə, London təmsilçisi “Mançester Siti”ni məhkəməyə verməyə hazırdır.
Məsələ Mareskanın yanvarda “Çelsi”dən ayrılması ilə bağlıdır. İddialara görə, klub italiyalı mütəxəssisin hansı şəraitdə və hansı səbəblərlə komandadan getdiyinə dair detalları açıqlaya bilər. “Çelsi” Mareskanın mövsümün ortasında və müqaviləsinin bitməsinə üç ildən artıq qaldığı vaxt komandadan ayrılmasına görə təzminat almaq hüququna malik olduğunu düşünür.
Bu gün Fabrizio Romano Mareskanın “Mançester Siti” ilə razılaşdığını bildirən məlumat paylaşıb. Tərəflər arasında üç illik müqavilə üzrə razılıq əldə edildiyi, lakin keçidin tam rəsmiləşməsinin “Çelsi” ilə bağlı hüquqi və maliyyə məsələlərinin həllindən asılı olduğu bildirilib.