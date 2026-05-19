Mareska təyin olunarsa, “Çelsi” “Mançester Siti”dən şikayət edə bilər

“Çelsi” Entso Mareskanı baş məşqçi təyin edəcəyi təqdirdə “Mançester Siti”dən təzminat tələb etmək niyyətindədir.
İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən məlumatına görə, təzminat ödənilməsə, London klubu araşdırma üçün İngiltərə Premyer Liqasına müraciət edə bilər.
Mənbənin məlumatına görə, “Çelsi” hələ “göylər”ə rəhbərlik edərkən “Mançester Siti” ilə danışıqlar aparan italyan menecerin hərəkətlərindən qəzəblənib. Mareska artıq “Mançester Siti”yə təyinata yaxın olduğundan, “Çelsi” hərəkətə keçməyə hazırdır.
Klublar barışıq razılığına gələ bilməsələr, “Çelsi” Premyer Liqaya müraciət edəcək və burada “Siti”nin Mareska ilə hələ “Stemford Bridc”də baş məşqçi olduğu dövrdə danışıqlar apardığına əsaslanacaq.