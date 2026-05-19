Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçisi olmağa hazırlaşır?

“Napoli”nin baş məşqçisi Antonio Konte klubu tərk etmək qərarına gəlib.
İdman.Biz bu barədə insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
Məlumata əsasən, Konte qərarını bir ay əvvəl verib və vəziyyəti aydınlaşdıraraq klubun prezidenti De Laurentisə məlumat verib.
Ona kompensasiya pulu verilməyəcək, Konte klubdan heç bir transfer müqaviləsi olmadan ayrılacaq.
Konte “Napoli” ilə yeni bir müqavilə barədə ümumiyyətlə danışmayıb. O, sadəcə karyerasında yeni bir fəslə hazırlaşır.
Kontenin adı İtaliya millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlər arasındadır.