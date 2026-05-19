19 May 2026
Noyer Çempionlar Liqasında çıxışı sayəsində milliyə qayıdıb

19 May 2026 21:47
Qapıçı Manuel Noyerin Çempionlar Liqasındakı çıxışı Almaniya milli komandasındakı komanda yoldaşlarının mövqeyini gücləndirib.

İdman.Biz “bayernstyle”a istinadən bildirir ki, “Bavariya”dakı komanda yoldaşları onu milli komandadan ayrılmaq qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıblar.

Noyerin ailəsi də onu dəstəkləyib və ona “Bavariya”da daha bir mövsüm və mümkün dünya çempionatı üçün icazə verib. Noyerlə bağlı bu yeni istiqamət daha sonra milli komandaya çatdırılıb.

O vaxta qədər millinin baş məşqçisi Yulian Nagelsmann və Noyer arasında uzun müddətdir demək olar ki, heç bir əlaqə olmayıb. Daha sonra telefon zəngləri daha tez-tez baş verib və iki tərəf arasında, eləcə də milli komanda daxilində geri dönüş ideyası müzakirə edilib. Milli komandanın məşqçilər heyəti Noyerin dünya çempionatında iştirakının onlar üçün yeni bir seçim açdığına razı olub. Nəticədə, onu bir nömrəli vəzifəyə qaytarmaq qərarı verilib.

