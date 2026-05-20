20 May 2026
UEFA çexiyalı məşqçi Petr Vlahovskini ömürlük futboldan kənarlaşdırıb

20 May 2026
Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) Çexiya qadın klubu “Slovatsko”nun keçmiş məşqçisi Petr Vlahovskini ömürlük futboldan kənarlaşdırmaq qərarına gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Vlahovski 2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər gizli kamera ilə komandanın duşlarında və soyunma otaqlarında qadın oyunçuları gizli şəkildə çəkib. O, videoları lentə almaq üçün çantasında gizlədilmiş miniatür cihazdan istifadə edib.

Qadağaya əlavə olaraq, Vlahovski məşqçilik lisenziyasından məhrum edilib və şərti həbs cəzası alıb. Məhkəmə həmçinin ona hər bir təsirlənmiş oyunçuya 940 avro təzminat ödəməyi tapşırıb. İstintaq nəticəsində məlum olub ki, məşqçinin hərəkətləri nəticəsində 15 oyunçu zərər çəkib, onlardan ən kiçiyi cinayət başında 17 yaşında olub.

Vlahovski əvvəllər Çexiya qadın futbolunda perspektivli menecer hesab olunurdu və “Slovatsko”nu UEFA Çempionlar Liqasına çıxarıb.

