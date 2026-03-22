Arda Turandan evdə futbol dərsi: Oğlu ilə rəqib oldu - VİDEO

22 Mart 2026 12:40
Ukraynanın “Şaxtyor” klubunun baş məşqçisi Arda Turan evində futbol oynaması ilə sosial medianın gündəminə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, türkiyəli mütəxəssis balaca oğlu ilə maraqlı futbol yarışı təşkil edib. Belə ki, baş məşqçi evin dar dəhlizində stullardan kiçik qapılar düzəldərək oğlu ilə qüvvəsini sınayıb. Bir metr eni olan uzun dəhlizdə keçirilən bu “matç” izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Görüntülərdə Arda Turanın həm məşqçi, həm də ata kimi övladı ilə səmimi və əyləncəli anları əks olunub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıdakı “FIFA Series - 2026” turnirinin formatı dəyişdi
13:22
Futbol

Bakıdakı “FIFA Series - 2026” turnirinin formatı dəyişdi

Azərbaycan millisinin rəqibləri və oyunların keçiriləcəyi məkan bəlli olub
Erik Svyatçenko MLS-də dram yaşadı: Həm öz, həm rəqib qapısına qol
13:15
Futbol

Erik Svyatçenko MLS-də dram yaşadı: Həm öz, həm rəqib qapısına qol

“Hyuston Dinamo”nun müdafiəçisi həm qol vurdu, həm də qırmızı vərəqə aldı
“Barselona”da qapıçı rotasiyası: Aleks Remiro gəlməyə hazırdır
12:17
Futbol

“Barselona”da qapıçı rotasiyası: Aleks Remiro gəlməyə hazırdır

İspaniyalı qolkiper Joan Qarsiyanın ehtiyat oyunçusu olmağa razıdır
İngiltərədə final həyəcanı: “Arsenal” və “Mançester Siti” kubok uğrunda
12:01
Futbol

İngiltərədə final həyəcanı: “Arsenal” və “Mançester Siti” kubok uğrunda

“Uembli”də həlledici matç öncəsi rəqiblərin son beş qarşılaşması
Hakimi anasının bir sözü ilə qərarını dəyişdi
11:15
Futbol

Hakimi anasının bir sözü ilə qərarını dəyişdi

Mərakeşli ulduzdan Afrika Millətlər Kuboku barədə gözlənilməz addım
PSJ-də Dro Fernandes şousu: İlk qol və möhtəşəm debüt - VİDEO
10:34
Futbol

PSJ-də Dro Fernandes şousu: İlk qol və möhtəşəm debüt - VİDEO

“Barselona”nın yetirməsi Paris klubunda hesabını açdı

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır