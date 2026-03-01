Qurban Qurbanov: “Onların köməkçisi bizə qarşı ədəbsizlik etmişdi”

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov “Sabah”la baş tutan dramatik matçdan sonra keçirilən mətbuat konfransında qarşılaşma zamanı baş verən münaqişə barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis “Sabah”la oyundan sonra həmkarı Valdas Dambrauskasla sözügedən epizodu müzakirə etdiklərini söyləyib.
“Onların köməkçi məşqçisi ilə bizim məşqçi arasında münaqişə yaşandı. Bizə qarşı ədəbsizlik etmişdi. Bildirdim ki, bizim bütün kollektivdən üzr istəmək lazımdır. Baş məşqçi də yaxınlaşdı və onun əvəzindən üzr istədi”, - deyə Qurbanov bildirib.