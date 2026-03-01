Daşkənddə həlledici gün: altı cüdoçumuz tatamiyə çıxır

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə təşkil olunan "Böyük Dəbilqə" turnirinin sonuncu günündə Azərbaycanın altı cüdoçusu qüvvəsini sınayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, həm kişilər, həm də qadınlar arasında medalların sahibləri müəyyənləşəcək.
Kişilərin mübarizəsində 90 kq çəki dərəcəsində Murad Fətiyev 1/16 finalda rumıniyalı Vlad Vişanla qarşılaşacaq.
100 kq çəkidə iki idmançımız tatamiyə çıxacaq. Əjdər Bağırov 1/16 finalda yerli idmançı Ernazar Sarsenbayevlə, Zelim Kotsoyev isə 1/8 finalda Tornike Poladişvili (Gürcüstan) – Baxtovar Boboxonov (Tacikistan) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Ağır çəkidə (+100 kq) Camal Qamzatxanov 1/8 finalda hindistanlı Ritik Kumarı sınağa çəkəcək. Kənan Nəsibov isə eyni mərhələdə Gela Zaalişvili (Gürcüstan) – İslombek Ravşankulov (Özbəkistan) duelindən qalib ayrılan tərəflə qarşılaşacaq.
Qadınların yarışında isə +78 kq çəki dərəcəsində ölkəmizi Madina Kaisinova təmsil edir. O, 1/16 final mərhələsində özbəkistanlı Umida Niqmatova ilə mübarizə aparacaq.