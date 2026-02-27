27 Fevral 2026
AZ

Rəşad Nəbiyev “Böyük Dəbilqə” turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edib

Cüdo
Xəbərlər
27 Fevral 2026 23:02
50
Rəşad Nəbiyev “Böyük Dəbilqə” turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edib

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində qızıl medal qazanan Əhməd Yusifovu və gümüş medala sahib çıxan Balabəy Ağayevi təbrik edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qurum rəhbəri bu barədə “X”dəki hesabında yazıb.

“Cüdoçularımızı bu əlamətdar nailiyyətlər münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı günlərdə tatamiyə çıxacaq bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram”, - R.Nəbiyev paylaşımında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əhməd Yusifov “Böyük Dəbilqə”də qızıl medal qazandı - YENİLƏNİB
16:59
Cüdo

Əhməd Yusifov “Böyük Dəbilqə”də qızıl medal qazandı - YENİLƏNİB

Onun rəqibi digər cüdoçumuz Balabəy Ağayev idi
“Daşkənddə Azərbaycan finalı - bu, əladır!” - Mövlüd Mirəliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16:36
Cüdo

“Daşkənddə Azərbaycan finalı - bu, əladır!” - Mövlüd Mirəliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirində uğurla çıxış edirlər
“Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri açıqlanıb
26 Fevral 17:23
Cüdo

“Böyük Dəbilqə”: Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri açıqlanıb

Ümumilikdə turnirdə 39 ölkədən 370 idmançı mübarizə aparacaq
“Oruc məşqlərə mane olmur, əksinə, çəkini qorumağa kömək edir” - Rəşad Rəsullunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
26 Fevral 13:08
Cüdo

“Oruc məşqlərə mane olmur, əksinə, çəkini qorumağa kömək edir” - Rəşad Rəsullunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Sabah Daşkənddə cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turniri start götürür
“Azərbaycanda həyat Almaniyadan daha asandır” - Slavko Tekiçin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
25 Fevral 18:09
Cüdo

“Azərbaycanda həyat Almaniyadan daha asandır” - Slavko Tekiçin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Tekiç almaniyalı məşqçilərlə bizim məşqçilər arasındakı fərqi açıqlayıb
Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında keçiriləcək Avropa Kubokunda qüvvələrini sınayacaqlar
25 Fevral 14:55
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında keçiriləcək Avropa Kubokunda qüvvələrini sınayacaqlar

Yarışda ümumilikdə 23 ölkəni təmsil edən 532 idmançı medallar uğrunda rəqabət aparacaq

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib