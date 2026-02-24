24 Fevral 2026
Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir

24 Fevral 2026 09:44
Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin cavab matçlarına start verilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək.

Bugünkü qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi
24 fevral

Saat 21:45. “Atletiko Madrid” (İspaniya) - “Brügge” (Belçika)
İlk oyun: 3:3.

Saat 23:59. “Nyukasl Yunayted” (İngiltərə) - “Qarabağ” (Azərbaycan)
İlk oyun: 6:1.

Saat 23:59. “İnter” (İtaliya) - “Budo-Qlimt” (Norveç)
İlk oyun: 1:3.

Saat 23:59. “Bayer Leverkuzen” (Almaniya) - “Olimpiakos” (Yunanıstan)
İlk oyun: 2:0.

