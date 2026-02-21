“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

İtaliya A Seriyasının 26-cı turunun “Leççe” və “İnter” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb. Oyun İtaliyanın Leççe şəhərindəki “Stadio Ettore Giardinero - Via Del Mare” stadionunda keçirilib.
Qonaqlar 2:0 hesabı ilə qalib gəliblər.
Oyunda hesabı 75-ci dəqiqədə Henrix Mxitaryan açıb. 82-ci dəqiqədə Manuel Akanci milanlıların ikinci qolunu vurub.
26 oyundan sonra “İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Leççe” isə 24 xalla liqada 17-ci yerdədir.
İtaliya A Seriyası mövsümünün 26-cı turunun “Yuventus” və “Komo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
Komandalar “Allianz” stadionunda (Turin, İtaliya) oynayıblar. Oyun qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Hesabı 12-ci dəqiqədə Mergim Voyvoda açıb. 61-ci dəqiqədə Maksens Kakeret Sesk Fabreqasın komandasının üstünlüyünü artırıb.
“Yuventus” hazırda 46 xala malikdir. 26 oyundan sonra komanda A Seriyasında beşinci yerdədir. “Komo” 45 xalla altıncı yerdədir.