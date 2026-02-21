“Tottenhem” rəhbərliyi cari mövsümdə Tudor üçün hədəf müəyyən edib

Londonun “Tottenhem Hotspur” klubu İngiltərə Premyer Liqasının cari mövsümü üçün ambisiyalarını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, baş məşqçi İqor Tudor ilk onluqda yer almaq vəzifəsi ilə üzləşib. Xorvatiyalı mütəxəssis bu məqsədə çatarsa, klub ona yeni müqavilə təklif edə bilər. Bu barədə “The Touchline” məlumat yayıb.
Tudorun hazırkı müqaviləsi yayda başa çatır. 26 oyundan sonra “Tottenhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 29 xalla 16-cı yerdədir və ilk 10-luqdan yeddi xal geridədir. Tudorun komandası növbəti dəfə “Arsenal”la qarşılaşacaq. Oyun 22 fevralda keçiriləcək.