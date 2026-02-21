Flik: “Bizə liderlik keyfiyyətlərinə malik oyunçular lazımdır”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Dieter Flik komandanın aşkar liderin olmaması ilə bağlı məsələyə toxunub.
İdman.Biz bildirir ki, 12 fevralda “Barselona” Kral Kubokunun yarımfinalında “Atletiko Madrid”ə (0:4), 16 fevralda isə La Liqada “Jirona”ya (1:2) məğlub olub.
“Düzdür, meydanda liderlik keyfiyyətlərinə malik oyunçulara ehtiyacımız var. Məsuliyyət əsasdır. Komanda 100% güc sərf etdikdə, oyun keyfiyyəti çox böyük olur. Aydın liderimiz yoxdur, amma hər kəs inkişaf etməli və bir-birini dəstəkləməlidir. Mən bu komandaya tam inanıram və qarşıdakı matçları səbirsizliklə gözləyirəm. İki məğlubiyyəti geridə qoyduq, baxmayaraq ki, təkmilləşməli olduğumuzu bilirik”, - deyə AS Flikdən sitat gətirir.