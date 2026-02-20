Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində “Samsunspor” səfərdə Şimali Makedoniyanın “Şkendiya” klubu ilə qarşılaşıb.
Matç 1:0 hesabı ilə Türkiyə təmsilçisinin xeyrinə qurtarıb.
Yeganə qolu 77-ci dəqiqədə Marius Muandilmaci vurub.
Digər qarşılaşmalar belə başa çatıb:
“Drita” (Kosovo) - “Selye” (Sloveniya) - 2:3
Qollar: Blerim Krasniki (59), Liridon Balay (75); Armandas Kuçis (19), Milyot Avdyuli (41), Matey Poplatnik (90+4)
“Yagelloniya” (Polşa) - “Fiorentina” (İtaliya) - 0:3
Qollar: Luka Ranyeri (53), Rolando Mandraqora (65), Roberto Pikkoli (81)
“Omoniya” (Kipr) - “Riyeka” (Xorvatiya) - 0:1
Qol: Deniel Adu-Acey (86)
23:54
UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz bildirir ki, “Kristal Palas” Bosniya təmsilçisi “Zrinski” ilə qarşılaşıb. Matç 1:1 hesabı ilə bitib.
“Kristal Palas”ın yarımmüdafiəçisi İsmaila Sarr ilk hissənin sonlarında hesabı açıb. “Zrinski”nin yarımmüdafiəçisi Karlo Abramoviç 55-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib.
“Noa” (Ermənistan) - “AZ Alkmaar” (Niderland) matçı 1:0 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə qurtarıb. Yeganə topu 53-cü dəqiqədə Oqanes Ambarsumyan vurub.
“Siqma Olomouts” (Çexiya) - “Lozanna (İsveçrə) oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Neytan Butler-Oyedecinin 22-ci dəqiqədə vurduğu qola meydan sahibləri 58-ci dəqiqədə Daniel Şturmun dəqiq zərbəsi ilə cavab veriblər.
“KuPS” (Finlandiya) isə öz meydançasında “Lex”ə (Polşa) məğlub olub - 0:2. Qolları 9-cu dəqiqədə Antoni Kozubal və 41-ci dəqiqədə Tofik İsmail vurublar.
Bu oyun Əliyar Ağayevin başçılığı ilə azərbaycanlı hakimlər briqadası tərəfindən idarə olunub.
09:50
Bu gün UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinə start verilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutacaq.
Bügünkü qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi
19 fevral
21:45. “KuPS” (Finlandiya) - “Lex” (Polşa);
21:45. “Noa” (Ermənistan) - “AZ Alkmaar” (Niderland);
21:45. “Siqma Olomouts” (Çexiya) - “Lozanna (İsveçrə);
21:45. “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina) - “Kristal Pelas” (İngiltərə).
23:59. “Drita” (Kosovo) - “Selye” (Sloveniya);
23:59. “Yagelloniya” (Polşa) - “Fiorentina” (İtaliya);
23:59. “Omoniya” (Kipr) - “Riyeka” (Xorvatiya);
23:59. “Şkendiya” (Şimali Makedoniya) - “Samsunspor” (Türkiyə).