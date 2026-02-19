Azərbaycan Premyer Liqasının dünya reytinqindəki yeri açıqlandı - FOTO

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) dünyanın ən güclü milli çempionatlarının yeni reytinq siyahısını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqası siyahıda 41-ci pillədədir. Liqanın reytinq xalı 1991,5-dir. Reytinq cədvəlində çempionatların beynəlxalq turnirlərdəki nəticələri və ümumi performansı əsas götürülüb.
İFFHS-in qiymətləndirməsinə əsasən, dünyanın ən güclü milli çempionatı İngiltərə Premyer Liqasıdır – 8087 xal. Braziliya A Seriyası 7735.5 xalla ikincidir. İlk üçlüyü isə 7510 xalla İtaliya A Seriyası tamamlayıb. İspaniya La Liqası 7400.5 xalla dördüncü, 6570.25 xalı olan Almaniya Bundesliqası isə beşincidir. 4029.25 xalı olan Türkiyə Superliqası 12-ci pillədə qərarlaşıb.
Siyahıda Rusiya, İran, Gürcüstan və Ermənistan liqaları yoxdur.
Qeyd edək ki, reytinq 1 yanvar 2021 – 31 dekabr 2025-ci il tarixi aralığında liqaların beynəlxalq arenadakı göstəricilərinə əsasən hazırlanıb.