UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin “Seltik” (Şotlandiya) və “Ştutqart” (Almaniya) komandaları arasında keçirilən ilk oyun başa çatıb. Qlazqodakı “Seltik Park”da keçirilən oyun qonaqların 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
15-ci dəqiqədə almaniyalıların yarımmüdafiəçisi Bilal El Hannus hesabı açıb. Altı dəqiqə sonra “Seltik”in hücumçusu Benjamin Nyuqren hesabı bərabərləşdirib. 28-ci dəqiqədə El Hannus qonaqları yenidən irəli çıxarıb. 57-ci dəqiqədə hücumçu Ceymi Levelinq “Ştutqart”ın üstünlüyünü artırıb. Artırılmış vaxtda hücumçu Tyaqo Tomas yekun hesabı müəyyən edib.
Digər oyunlar belə yekunlaşıb:
“Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Ferentsvaroş” (Macarıstan) - 2:1
Qollar: Kvadvo Dua (24), Son (67); Yusuf Bamidele (27)
“Viktoriya” (Çexiya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan) - 2:2
Qollar: Endryus Tette (31, 61); Denis Vişinski (11), Tomaş Ladra (80)
“Lill” (Fransa) - “Srvena Zvezda” (Serbiya) - 0:1
Qol: Franklin Tebo Uçenna (45+1)
23:46
UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz bildirir ki, İstanbulun “Fənərbağça” klubu İngiltərənin “Nottingem Forest” komandasını qəbul edib. Matç 3:0 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb.
Oyunda hesabı 21-ci dəqiqədə Murilyo açıb. 43-cü dəqiqədə İqor Jezus hesab arasındakı fərqi artırıb. 50-ci dəqiqədə Morqan Gibbs-Uayt yekun hesabı müəyyən edib.
Pley-offun digər oyununda “Dinamo Zaqreb” (Xorvatiya) “Genk” (Belçika) ilə qarşılaşıb. Matç 3:1 hesabı ilə belçikalıların xeyrinə qurtarıb. Qolları meydan sahiblərindən Dion Belyo (44), qonaqlardan isə Brayan Heynen (15) və Zakariya El-Uahdi (21, 90) vurublar.
Norveçin “Brann” klubu İtaliyanın “Bolonya” klubunu qəbul edib. İtalyanlar 9-cu dəqiqədə Santyaqo Kastronun vurduğu qolla 1:0 qalib gəliblər.
Yunanıstanın PAOK komandası isə İspaniyanın “Selta”sı ilə üz-üzə gəlib. Oyun 2:1 hesabı ilə qonaqların xeyrinə başa çatıb.
“Selta Viqo”nun hücumçusu İaqo Aspas matçın ilk qolunu 34-cü dəqiqədə vurub. Yarımmüdafiəçi Villot Svedberq 43-cü dəqiqədə qonaqların fərqini ikiqat artırıb. PAOK-un hücumçusu Aleksandr Yeremeyev 78-ci dəqiqədə hesabı 1:2 edib.
09:38
Bu gün UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinə start verilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutacaq.
Bügünkü qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik.
UEFA Avropa Liqası
Pley-off mərhələsi
19 fevral
21:45. “Dinamo Zaqreb” (Xorvatiya) - “Genk” (Belçika)
21:45. PAOK (Yunanıstan) - “Selta” (İspaniya)
21:45. “Brann” (Norveç) - “Bolonya” (İtaliya)
21:45. “Fənərbağça” (Türkiyə) - “Nottinqem Forest” (İngiltərə)
23:59. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Ferentsvaroş” (Macarıstan)
23:59. “Viktoriya” (Çexiya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan)
23:59. “Lill” (Fransa) - “Srvena Zvezda” (Serbiya)
23:59. “Seltik” (Şotlandiya) - “Ştutqart” (Almaniya)