Alleqri ilə Fabreqas arasında insident yaşanıb

İtaliya A Seriyasında “Milan”la “Como” arasında keçirilən görüş qalmaqalla yadda qalıb. Qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçdan dərhal sonra komandaların baş məşqçiləri - Massimiliano Alleqri ilə Sesk Fabreqas arasında gərgin mübahisə yaşanıb.
Jurnalistlər iddia edirlər ki, insident zamanı italiyalı mütəxəssis ispan həmkarına sərt sözlər ünvanlayıb.
Allegri Fabreqasa “Sən hələ uşaqsan! Dünən məşqçi olmuş lənətə gəlmiş uşaqsan!” deyə qışqırıb.
Xatırladaq ki, oyunda hesabı 32-ci dəqiqədə Nikolas Pas açıb. 64-cü dəqiqədə isə Rafael Leau tarazlığı bərpa edərək “Milan”ı məğlubiyyətdən xilas edib.