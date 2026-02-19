Elvin Cəfərquliyev: “Səfərdə bizi bu qarşılaşmadan üçqat ağır oyun gözləyir” - VİDEO

“Pley-off mərhələsində qol vuran ilk azərbaycanlı futbolçu olduğum üçün çox qürurluyam”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev “Nyukasl”a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunundan sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
“Qarabağ”ın yeganə qolunun müəllifi olan E.Cəfərquliyev buna görə sevincli olduğunu vurğulayıb:
“Pley-off mərhələsində qol vuran ilk azərbaycanlı futbolçu olduğum üçün çox qürurluyam. Əgər bu gün qələbə qazansaydıq, daha çox sevinərdim. Səfərdə bizi bu qarşılaşmadan üçqat ağır oyun gözləyir. Birinci növbədə psixoloji cəhətdən toparlanmalıyıq. Sonra isə bərpa prosesinə fokuslanmaq lazımdır. Növbəti qarşılaşmada daha yaxşı oyun göstərməyə çalışacağıq”.
O, məğlub olduqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb: “Azərbaycan indiyə kimi bu səviyyədə oyun görməmişdi. Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə qədər gəlib çıxmışıq. Azarkeşlərin bizdən qələbə gözləməsi başadüşüləndir. Çalışacağıq ki, növbəti oyunlarda onları sevindirək”.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” - “Nyukasl” matçı qonaq komandanın 6:1 hesablı qələbəsi ilə bitib. Cavab qarşılaşması fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.
View this post on Instagram
“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB
Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO
“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
Futbola yeni qanun gəlir
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO
Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur