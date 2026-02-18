Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Benfika” və “Real Madrid” arasında 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu başa çatıb. Oyun Lissabondakı “Estadio da Luz” stadionunda baş tutub. “Real” 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
50-ci dəqiqədə “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior oyunun yeganə qolunu vurub.
İkinci hissədə “Benfika”nın baş məşqçisi Joze Mourinyoya qırmızı vərəqə göstərilib.
“Real Madrid” və “Benfika” arasında cavab oyunu 25 fevralda Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda keçiriləcək.
Pley-offun digər oyununda PSJ səfərdə “Monako”dan üstün olub – 3:2.
Hesabı ilk dəqiqədə “Monako”dan Florian Baloqun açıb. 18-ci dəqiqədə Baloqun ikinci qolunu vurub. PSJ-nin hücumçusu Deziré Due 29-cu dəqiqədə fərqi azaldıb. PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi 41-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. 67-ci dəqiqədə Due dubl edərək komandasına üstünlük qazandırıb.
Komandalar arasında cavab oyunu 25 fevral çərşənbə günü Parisdəki “Park de Prens” stadionunda keçiriləcək.
Pley-offun daha bir oyununda isə “Borussiya Dortmund” “Atalanta”nı məğlub edib – 2:0.
Üçüncü dəqiqədə Seru Girassi hesabı açaraq Dortmund komandasına üstünlük qazandırıb. 42-ci dəqiqədə Maksimilian Bayer Almaniya komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb.
Cavab matçı 25 fevralda keçiriləcək.
23:38
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu keçirilib.
“Qalatasaray” klubu “Yuventus”u qəbul edib. Oyun 5:2 hesabı ilə Türkiyə təmsilçisinin xeyrinə qurtarıb.
15-ci dəqiqədə türkiyəlilərin yarımmüdafiəçisi Qabriel Sara hesabı açıb. 17-ci dəqiqədə Turin yarımmüdafiəçisi Tön Kopmeiners hesabı bərabərləşdirib. 32-ci dəqiqədə Kopmeiners ikinci qolunu vurub. İkinci hissənin əvvəlində İstanbulun cinah oyunçusu Noah Lanq hesabı bərabərləşdirib. 60-cı dəqiqədə müdafiəçi Davinson Sançes “Qalatasaray”a üstünlük qazandırıb. 75-ci dəqiqədə Lanq ikinci qolunu vurub. Oyunun sonlarında ev sahibi komandanın müdafiəçisi Saşa Boe hesabı tamamlayıb.
09:31
Bu gün sürətli və gərgin keçməsi gözlənilən UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına start verilir. Avropanın ən nüfuzlu klub turnirində növbəti mərhələyə yüksəlmək uğrunda mübarizə aparan komandalar ilk görüşlərini keçirəcəklər.
Azarbaycan tamaşaçıları üçün diqqət çəkən oyunlardan biri İstanbulda, "Ali Sami Yen" stadionunda baş tutacaq. Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İtaliya nəhəngi "Yuventus"u sınağa çəkəcək. Digər maraqlı matçda isə "Real Madrid" Portuqaliyada "Benfika"nın qonağı olacaq.
17 fevral tarixində keçiriləcək oyunlar:
21:45 "Qalatasaray" - "Yuventus"
23:59 "Benfika" - "Real Madrid"
23:59 "Borussiya" (Dortmund) - "Atalanta"
23:59 "Monako" - PSJ
Qeyd edək ki, "Qalatasaray"ın ev oyununun digərlərindən daha tez başlaması yerli vaxt fərqi ilə əlaqədardır. Digər üç qarşılaşma isə gecə yarısı start götürəcək.
Pley-off mərhələsinin cavab oyunları 24–25 fevralda keçiriləcək
Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" isə pley-off mərhələsi çərçivəsində sabah, fevralın 18-də Bakıda İngiltərənin "Nyukasl" klubunu qəbul edəcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.