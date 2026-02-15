La Liqa: “Atletik” geridönüşlə səfərdə qələbə qazandı

İspaniyanın "Atletik" klubu La Liqanın 24-cü turunda səfərdə "Oviedo" üzərində əzmkar qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş 2:1 hesabı ilə Bilbao təmsilçisinin xeyrinə başa çatıb. Ev sahibləri 30-cu dəqiqədə İlya Şayra ilə hesabı açıblar.
Fasilədən sonra "Atletik" oyunun gedişini dəyişməyi bacarıb. 58-ci dəqiqədə Mikel Xaureqisar bərabərlik qolunu vurub. 71-ci dəqiqədə isə Oyan Sanset penaltini dəqiq yerinə yetirərək komandasını önə keçirib.
Bu nəticədən sonra "Atletik" xalını 31-ə çatdıraraq turnir cədvəlində doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. "Oviedo" isə 16 xalla sonuncu - 20-ci yerdə qalır.