15 Fevral 2026
AZ

“Futbolçuların gözündə alov var idi” – Demçenkodan qələbə şərhi

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 19:56
84
“Futbolçuların gözündə alov var idi” – Demçenkodan qələbə şərhi

"Araz-Naxçıvan" klubunun baş məşqçisi Andrey Demçenko Misli Premyer Liqasının 20-ci turunda "Sumqayıt"la keçirilən görüşdən sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis komandasının vacib qələbə qazandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, futbolçular meydanda sonadək mübarizə aparıblar və böyük istək nümayiş etdiriblər.

“Bu gün yaxşı oynadıq və vacib qələbə qazandıq. Çox istəkli idik, futbolçuların gözündə alov var idi, sona qədər mübarizə apardılar. Belə oyunlarda qalib gəlmək çox önəmlidir. Futbolçularda özünə inamı gördük. Ancaq öyrənməli olduğumuz məqamlar var. Oyuna görə futbolçulara təşəkkür etdim”, - deyə Demçenko söyləyib.

Sistem və psixoloji durumla bağlı da açıqlama verən Demçenko komandadakı atmosferin müsbət olduğunu vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qərara gəldik ki, dəstək olaq” - Vernidub “Qarabağ”dan danışdı
19:41
Futbol

“Qərara gəldik ki, dəstək olaq” - Vernidub “Qarabağ”dan danışdı

“Neftçi”nin çalışdırıcısı qələbəni dəyərləndirdi
Yeni dövr başladı - “Nottingem Forest” baş məşqçisini açıqladı
19:34
Futbol

Yeni dövr başladı - “Nottingem Forest” baş məşqçisini açıqladı

Mövsümdə artıq dördüncü dəyişiklik
La Liqa: “Atletik” geridönüşlə səfərdə qələbə qazandı
19:19
Futbol

La Liqa: “Atletik” geridönüşlə səfərdə qələbə qazandı

Oyunda hesabı ev sahibi açıb
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" bir qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" bir qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda 30 xalla turnir cədvəlində yeddinci pillədə qərarlaşıb
“Bu, adamı məyus edir” - Azər Bağırov ucuz qollardan danışdı
18:27
Futbol

“Bu, adamı məyus edir” - Azər Bağırov ucuz qollardan danışdı

Mütəxəssis Ceferson Bentonun gedişinin komanda üçün ciddi itki olduğunu deyib

Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı
18:04
Futbol

Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı

Selçuk İnan Burak Yılmazı üstələdi

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq