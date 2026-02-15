Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

Bu gün Misli Premyer Liqasında 20-ci turun oyunları çərçivsində "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Liv Bona Dea Arena baş tutacaq.
“Araz-Naxçıvan” 27 xalla turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb. “Sumqayıt” 30 xalla beşinci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 20-ci tur
15 fevral
17:00. “Araz-Naxçıvan” - “Sumqayıt”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva
Liv Bona Dea Arena.