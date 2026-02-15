15 Fevral 2026
Gənc istedad niyə kölgədə qaldı? – Bardji planlardan uzaq düşür

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 13:11
105
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Runi Bardji Kataloniya nəhəngində əsas planlardan kənarda qalmağa başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Avropanın ən perspektivli gənc hücumçularından sayılan isveçli oyunçu komandanın sıx qrafikinə baxmayaraq, baş məşqçi Hansi Flikin taktiki quruluşunda özünü artıq seçim kimi görmür. Rəqəmlər də bunu təsdiqləyir. 20 yaşlı futbolçu ilin əvvəlindən "Barselona"nın keçirdiyi 12 oyunun cəmi beşində meydana çıxıb. Ümumi 500 dəqiqəlik oyun vaxtının yalnız 160 dəqiqəsi ona qismət olub.

Bu, mövsüm ərzində ilk belə hal deyil. Noyabrın 9-dan dekabrın 2-dək olan müddətdə Bardji "Selta Viqo", "Atletik", "Çelsi", "Alaves" və "Atletiko Madrid"lə görüşlərdə ümumiyyətlə şans qazanmayıb. Daha sonra qısa müddət rotasiyaya qayıtsa da, bu dinamika yenidən itib.

Meydana çıxdığı hallarda da əsasən epizodik rol alıb. "Real Oviedo" və "Malyorka" ilə son matçlarda hər görüşdə on dəqiqədən bir qədər artıq oynayıb və daha çox vaxtı doldurmaq üçün istifadə olunan variant təsiri bağışlayıb. Komandanın hazırkı mərhələdə hər oyuna final kimi yanaşması isə gənc futbolçunun vəziyyətini daha da çətinləşdirir.

Bardjinin qarşısındakı əsas maneə Lamin Yamalın sürətli yüksəlişidir. Sağ cinahda dəyişilməz fiqura çevrilən ispaniyalı demək olar ki, istirahət etmir və hətta kubok matçlarında belə start heyətində yer alır. Yamal bu tempdə davam etdikcə, isveçli futbolçunun əsas heyətə düşmək şansı minimuma enir.

Daxili rəqabətlə yanaşı, klubun transfer bazarındakı planları da vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. "Barselona"nın hücum xəttini ulduz futbolçularla gücləndirmək istəyi barədə xəbərlər mütəmadi yayılır. Məsələn, "Atletiko Madrid"in prezidenti Enrike Serezo Xulian Alvareslə bağlı şayiələrə münasibət bildirərək futbolçunun klubunda xoşbəxt olduğunu və rəsmi müraciət almadıqlarını deyib.

Bu fonda Bardjinin işi aydındır: ona verilən az dəqiqələrdə özünü vazkeçilməz etməlidir. Əks halda, kənarda qalmaq onun Kataloniya karyerasının daimi hissəsinə çevrilə bilər.

Flik isə rotasiyanın azlığına görə tənqid olunur. Kubok yarımfinalında ağır məğlubiyyətdən sonra alman mütəxəssis seçimlərini müdafiə edərək komandanın daha yaxşı oynamalı olduğunu vurğulayıb. Lakin çətin məqamlarda belə Bardjiyə müraciət etməməsi baş məşqçinin futbolçunun hazırkı durumuna tam güvənmədiyini göstərir.

Beləliklə, gənc istedad üçün vəzifə sadə, amma çətindir: qısa şansları maksimum dəyərləndirmək və yenidən planların mərkəzinə qayıtmaq.

İdman.Biz
