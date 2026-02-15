15 Fevral 2026
AZ

İngiltərə nəhəngləri müdafiəçi ovunda - hədəf “Yuventus”dan

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 12:20
76
İngiltərə nəhəngləri müdafiəçi ovunda - hədəf “Yuventus”dan

İtaliyanın "Yuventus" klubunun müdafiəçisi Lloyd Kelli İngiltərənin "Çelsi" və "Liverpul" komandalarının maraq dairəsinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Mirko Di Natale məlumat yayıb. Mənbəyə görə, ingilis klubları yay transfer pəncərəsində mərkəz müdafiəçisi axtarır və 27 yaşlı futbolçunu namizədlər siyahısına daxil ediblər.

Turinlilər hələlik oyunçunu satmağı planlaşdırmır. Bununla belə, mümkün transfer alıcılara təxminən 40-50 milyon avroya (təqribən 80-100 milyon AZN) başa gələ bilər. Kellinin klubla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.

Müdafiəçi cari mövsümdə bütün turnirlərdə 31 oyuna çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. "Transfermarkt" portalının məlumatına görə, onun bazar dəyəri təxminən 20 milyon avrodur (təqribən 40 milyon AZN).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Onun yenidən qol vurması sevindiricidir” - Arne Slot Salaha heyran qaldı
11:22
Futbol

“Onun yenidən qol vurması sevindiricidir” - Arne Slot Salaha heyran qaldı

Baş məşqçi hücumçunun həm müdafiədə, həm hücumda faydasını vurğuladı
Mətbuat önünə çıxmadı - Spalletti qərarı ilə gündəm oldu
11:13
Futbol

Mətbuat önünə çıxmadı - Spalletti qərarı ilə gündəm oldu

Turin klubunda məğlubiyyətdən sonra gərgin anlar yaşandı
“Hər iki epizodda təmas var idi” - baş məşqçi penaltilərə aydınlıq gətirdi
11:02
Futbol

“Hər iki epizodda təmas var idi” - baş məşqçi penaltilərə aydınlıq gətirdi

La Liqa oyunundan sonra mübahisəli qərarlar müzakirə olundu
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:41
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir
Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə
10:11
Futbol

Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə

Münhen təmsilçisi transfer variantlarını dəyərləndirir
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək
09:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

“Araz-Naxçıvan” 27 xalla turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
14 Fevral 07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir