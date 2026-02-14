“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir

“Real Madrid” növbəti mövsüm Daniel Karvahalın yerinə ikinci komandanın sağ cinah müdafiəçisi David Ximenes Korredoru seçməyi düşünür.
İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən bildirir.
“Real Madrid” kapitanının baş məşqçi Alvaro Arbeloa ilə barışmasına baxmayaraq, müdafiəçinin “Los Blancos”dakı gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. 34 yaşlı futbolçunun müqaviləsi yayda başa çatır və ona müqavilənin uzadılması təklif olunacağına dair heç bir zəmanət yoxdur.
Madrid klubunun planına əsasən, Trent Aleksander-Arnold əsas sağ müdafiəçi olacaq və Ximenes daimi olaraq əsas komandaya keçəcək. Ximenesin “Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir və klub yaxın aylarda onunla yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlara başlamağı planlaşdırır.
Daha əvvəl Karvahalın oyun müddətindən narazı olduğu və Arbeloanın kapitanı ilə demək olar ki, heç bir əlaqəsinin olmadığı bildirilirdi.
34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir. Bu müddət ərzində o, bütün turnirlərdə 436 oyun keçirib, 14 qol vurub və 65 məhsuldar ötürmə edib. Bu mövsüm o, “Real Madrid”də 10 oyunda qol vurmayıb.