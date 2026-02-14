14 Fevral 2026
AZ

Luis Enrike “Renn” ilə oyun barədə: “O qədər qol şansı yaratdıq və bir qol vurduq”

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 04:15
263
Luis Enrike “Renn” ilə oyun barədə: “O qədər qol şansı yaratdıq və bir qol vurduq”

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike Fransa Liqa 1-in 22-ci turunda komandasının “Renn” ilə oyunu barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç 3:1 hesabı ilə “Renn”in xeyrinə qurtarıb.

“Bu inanılmazdır, çünki çoxlu qol şansı yaratdıq və yalnız bir qol vurduq. “Marsel”lə oyunda da eyni şey oldu. Qol vurmalı idik, amma kifayət qədər effektiv deyildik.

Oyundan sonra çoxlu emosiyalar yaranır. Fərdi anlar haqqında danışmaq istəmirəm. Əsəbi olmaq normaldır. Bu qədər fürsəti əldən verib belə uduzanda və rəqibləriniz qalib gələndə, effektivlik baxımından fərqli bir şey göstərməyə ümid edərək Monakoya gedəcəyik", - “Footmercato” Enrikenin sözlərini sitat gətirir.

Fransa liqasında 22 oyundan sonra PSJ 51 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Renn” 34 xalla beşinci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Yuventus” Bernardu Silvanı sərbəst agent kimi transfer etməyə hazırdır
05:14
Dünya futbolu

“Yuventus” Bernardu Silvanı sərbəst agent kimi transfer etməyə hazırdır

Silvadan başqa, “zebralar” “Atalanta”nın yarımmüdafiəçisi Edersonla da maraqlanır
“Qarabağ”ın rəqibi “Nottingem Forest”in oyunçusu ilə maraqlanır
03:13
Dünya futbolu

“Qarabağ”ın rəqibi “Nottingem Forest”in oyunçusu ilə maraqlanır

Bu mövsüm Hatçinson bütün yarışlarda 22 oyunda meydana çıxıb
La Liqa: “Elçe” “Osasuna” ilə heç-heçə edib
02:23
Dünya futbolu

La Liqa: “Elçe” “Osasuna” ilə heç-heçə edib

Bu oyundan sonra “Elçe” 25 xalla 13-cü yerdədir
Liqa 1: “Monako” “Nant”ı məğlub edib
02:18
Dünya futbolu

Liqa 1: “Monako” “Nant”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa liqasında 22 oyundan sonra “Monako”nun 31 xalı var
İngiltərə Kuboku: “Çelsi” “Hall Siti”yə böyük hesabla qalib gəlib
02:08
Dünya futbolu

İngiltərə Kuboku: “Çelsi” “Hall Siti”yə böyük hesabla qalib gəlib - VİDEO

Oyun London komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib
“Milan” autsayder “Piza”nı çətinliklə məğlub edib
01:54
Dünya futbolu

“Milan” autsayder “Piza”nı çətinliklə məğlub edib - VİDEO

“Milan” 24 oyundan sonra A Seriyasında ikinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO
11 Fevral 07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.
Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”
13 Fevral 08:06
Dünya futbolu

Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”

Baş məşqçinin fikrincə, həyatda zövqdən daha vacib şeylər var