İngiltərə Kuboku: “Çelsi” “Hall Siti”yə böyük hesabla qalib gəlib - VİDEO

İngiltərə Kubokunun 1/16 final mərhələsinin “Çelsi” və “Hall Siti” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Hall şəhərindəki “MKM” stadionunda keçirilən oyun London komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
“Çelsi”nin cinah oyunçusu Pedro Neto ilk hissənin sonlarında hesabı açıb. 51-ci dəqiqədə müdafiəçi Jorrel Hato qonaqların üstünlüyünü artırıb. Səkkiz dəqiqə sonra “Çelsi”nin hücumçusu Estevao hesabı bərabərləşdirib. Pedro Neto 71-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub.
1/16 finalın digər oyununda “Reksem” “İpsviç Taun”u məğlub 1:0.