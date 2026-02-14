14 Fevral 2026
İngiltərə Kuboku: “Çelsi” “Hall Siti”yə böyük hesabla qalib gəlib - VİDEO

14 Fevral 2026 02:08
İngiltərə Kuboku: “Çelsi” “Hall Siti”yə böyük hesabla qalib gəlib

İngiltərə Kubokunun 1/16 final mərhələsinin “Çelsi” və “Hall Siti” arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, Hall şəhərindəki “MKM” stadionunda keçirilən oyun London komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

“Çelsi”nin cinah oyunçusu Pedro Neto ilk hissənin sonlarında hesabı açıb. 51-ci dəqiqədə müdafiəçi Jorrel Hato qonaqların üstünlüyünü artırıb. Səkkiz dəqiqə sonra “Çelsi”nin hücumçusu Estevao hesabı bərabərləşdirib. Pedro Neto 71-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub.

1/16 finalın digər oyununda “Reksem” “İpsviç Taun”u məğlub 1:0.

