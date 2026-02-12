12 Fevral 2026
AZ

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 05:06
312
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

“Napoli”nin baş məşqçisi Antonio Konte barəsində İtaliya Kuboku matçında “Komo”ya (1:1) qarşı keçirilən oyundan sonra intizam araşdırması aparılıb.

İdman.Biz-in “La Gazzetta dello Sport”a istinadən verdiyi məlumata görə, məşqçi oyun zamanı hakim Canluka Manqaniellonu təhqir edib. Mənbənin məlumatına görə, Konte hakimi “axmaq” adlandırıb və ondan monitora gedib “Komo”nun müdafiəçisi Yakobo Ramonla bağlı hadisəni mümkün qırmızı vərəqə üçün nəzərdən keçirməsini tələb edib.

Futbol federasiyasının nümayəndələrinin artıq məşqçinin günahını təsdiqləyə biləcək video və audio sübutlar topladığı bildirilir. Konte günahını boynuna almasa və cərimə ilə razılaşmasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Runi saç kəsimi məsələsinə görə “Mançester Yunayted” azarkeşini sərt tənqid edib
03:50
Dünya futbolu

Runi saç kəsimi məsələsinə görə “Mançester Yunayted” azarkeşini sərt tənqid edib - FOTO

Azarkeş “Mançester Yunayted” ardıcıl beş oyun qazanana qədər saçını kəsməyəcəyinə söz verib
Serjio Konseysao “Marsel”i çalışdıra bilər - Footmercato
03:08
Dünya futbolu

Serjio Konseysao “Marsel”i çalışdıra bilər - Footmercato

Konseysaonun tərcümeyi-halında “Portu”, “Milan” da yer alır
“Latsio” İtaliya Kubokunda “Bolonya”nı məğlubiyyətə uğradıb
02:37
Dünya futbolu

“Latsio” İtaliya Kubokunda “Bolonya”nı məğlubiyyətə uğradıb

Qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib
İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul”dan minimal hesablı qələbə
02:25
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul”dan minimal hesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Liverpul” 42 xal qazanaraq turnir cədvəlində altıncı yerə yüksəlib
İspaniya Kuboku: “Real Sosyedad” səfərdə “Atletik”i məğlub edib
02:10
Dünya futbolu

İspaniya Kuboku: “Real Sosyedad” səfərdə “Atletik”i məğlub edib - VİDEO

Komandalar yarımfinalın ikinci oyununu 4 martda keçirəcəklər
“Bavariya” Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib
02:04
Dünya futbolu

“Bavariya” Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib - VİDEO

Daha əvvəl “Bayer Leverkuzen”, “Ştutqart” və “Frayburq” yarımfinala çıxıblar

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür