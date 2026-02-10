Bu gün Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan idmançısı mübarizəyə qoşulur

Bu gün 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının Milan və Kortina-d’Ampezzoda keçirilən yarış günündə bir sıra idman növlərində mübarizə aparılacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi Vladimir Litvintsev fiqurlu konkisürmədə qısa proqramla çıxışına başlayacaq.
Bu yarış Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.
Bugünkü proqramda dağ xizəyi, biatlon, xizəksürmə, körlinq, sərbəst üslubda xizəksürmə, hokkey, kirşə, xizək ikinövçülüyü, sürətli konkisürmənin qısa proqramı, skeleton və tramplindən xizək tullanması üzrə yarışlar da yer alır.
Azərbaycanın digər idmançısı Anastasiya Papatoma isə 15 fevralda nəhəng slalomda, üç gün sonra isə slalom növündə gücünü sınayacaq. Onun yarışları Kortina-d’Ampezzonun məşhur dağ-xizək mərkəzində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, 25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq.