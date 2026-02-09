9 Fevral 2026
AZ

Qış Olimpiya Oyunlarında İsrail idmançıları qarət edilib

Olimpiada-2026
Xəbərlər
9 Fevral 2026 12:42
92
Qış Olimpiya Oyunlarında İsrail idmançıları qarət edilib

25-ci Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edən İsrail idmançıları xoşagəlməz hadisə ilə üzləşiblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, İsrailin bobsley üzrə milli komandasının üzvü Adam Edelman sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək, komandanın qaldığı otel otağında oğurluq faktının baş verdiyini açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, naməlum şəxslər idmançılara məxsus pasportları və təxminən 3000 ABŞ dolları dəyərində əşyaları oğurlayıblar.

Qeyd edək ki, 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qış Olimpiadası: Azərbaycan təmsilçisi tam gücü ilə mübarizəyə köklənib
14:35
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası: Azərbaycan təmsilçisi tam gücü ilə mübarizəyə köklənib

O bildirib ki, idmançı tam gücü ilə mübarizəyə köklənib
Norveç Olimpiadada medal cədvəlinə liderlik edir
10:42
Olimpiada-2026

Norveç Olimpiadada medal cədvəlinə liderlik edir

Skandinaviya komandası 8 fevrala olan nəticələrinə görə üç qızıl medal qazanaraq ABŞ və İtaliyanı qabaqlayıb
Françeska Lollobrigida olimpiya rekorduna imza atıb
03:23
Olimpiada-2026

Françeska Lollobrigida olimpiya rekorduna imza atıb

İdmançı İtaliyaya ilk qızıl medalı qazandırıb
MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib - FOTO
8 Fevral 19:33
Olimpiada-2026

MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib - FOTO

Şef de-mission Anar Bağırov kənddə yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verib
Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO
8 Fevral 16:29
Olimpiada-2026

Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO

Sürətli eniş üzrə yarış trasdakı insident səbəbindən müvəqqəti dayandırılıb
Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO
8 Fevral 15:34
Olimpiada-2026

Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO

Qızının Olimpiya səhnəsinə çıxacağını düşünəndə kövrəldi

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü