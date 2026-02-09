Qış Olimpiya Oyunlarında İsrail idmançıları qarət edilib

25-ci Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edən İsrail idmançıları xoşagəlməz hadisə ilə üzləşiblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, İsrailin bobsley üzrə milli komandasının üzvü Adam Edelman sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək, komandanın qaldığı otel otağında oğurluq faktının baş verdiyini açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, naməlum şəxslər idmançılara məxsus pasportları və təxminən 3000 ABŞ dolları dəyərində əşyaları oğurlayıblar.
Qeyd edək ki, 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.