9 Fevral 2026
AZ

Françeska Lollobrigida olimpiya rekorduna imza atıb

Olimpiada-2026
Xəbərlər
9 Fevral 2026 03:23
195
Françeska Lollobrigida olimpiya rekorduna imza atıb

2026 Qış Olimpiya Oyunlarında italiyalı konkisürən Françeska Lollobrigida qadınlar arasında 3 min metr məsafədə qalib gələrək yeni olimpiya rekordunu müəyyən edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, məsafəni 3 dəqiqə 54,28 saniyəyə qət edib.

Beləliklə, idmançı İtaliyaya ilk qızıl medalı qazandırıb.

İkinci yeri qalibdən 2,26 saniyə geri qalan norveçli idmançı Raqne Viklund tutub. Bürünc medalı 2,65 saniyə geridə qalan kanadalı Valeri Malte qazanıb.

Əvvəlki rekord (3:56,93 saniyə) 2022-ci ildə Pekində keçirilən Olimpiya Oyunlarında qeydə alınıb və niderlandlı İren Sxautenə məxsus idi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib - FOTO
8 Fevral 19:33
Olimpiada-2026

MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib - FOTO

Şef de-mission Anar Bağırov kənddə yaradılan şərait barədə ətraflı məlumat verib
Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO
8 Fevral 16:29
Olimpiada-2026

Dağ xizəkçisi Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra helikopterlə təxliyə edilib - FOTO

Sürətli eniş üzrə yarış trasdakı insident səbəbindən müvəqqəti dayandırılıb
Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO
8 Fevral 15:34
Olimpiada-2026

Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO

Qızının Olimpiya səhnəsinə çıxacağını düşünəndə kövrəldi
Milanda Olimpiadaya etiraz böyüdü, polis müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO
8 Fevral 09:51
Olimpiada-2026

Milanda Olimpiadaya etiraz böyüdü, polis müdaxilə etdi - FOTO/VİDEO

Aksiya zamanı nümayişçilərlə hüquq-mühafizə orqanları arasında toqquşma yaşanıb

Qış Olimpiya Oyunlarının mükafatçısı medalını sındırıb
8 Fevral 03:11
Olimpiada-2026

Qış Olimpiya Oyunlarının mükafatçısı medalını sındırıb

Ebba Andersson təşkilatçıların qırılmış medallar üçün B planı olduğuna ümid edir
Qış Olimpiya Oyunları: Günün nəticələri
8 Fevral 00:52
Olimpiada-2026

Qış Olimpiya Oyunları: Günün nəticələri

Günün nəticələrinə görə İtaliya, Yaponiya və Norveç Oyunların medal sıralamasında birinci yeri bölüşüblər

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü