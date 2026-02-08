Atanın göz yaşları hər şeyi dedi - VİDEO

Kanadanın fristayl üzrə idmançısı Maya Şvinqhammerlə bağlı təsirli an yaşanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Livinyoda küçə müsahibələri zamanı jurnalistlər təsadüfən idmançının atası ilə qarşılaşıblar. O, Kanadadan - Saskatun şəhərindən gəldiyini bildirib və bu qədər uzaq yolu qət etməsinin səbəbini qızının Olimpiya səviyyəsində yarışması ilə izah edib.
Jurnalist Şvinqhammeri “əfsanəvi və inanılmaz idmançı” adlandıraraq atasından bunun onun üçün nə ifadə etdiyini soruşub. Bu anda ata emosiyalarını saxlaya bilməyib, gözlərini silərək hisslərini sözlə ifadə etməyin çətin olduğunu deyib.
O, qızı ilə qürur duyduğunu, onun artıq zirvəyə çatdığını və bu səviyyəyə yüksəlməsinin ailə üçün böyük xoşbəxtlik olduğunu vurğulayıb. Atanın sözlərinə görə, Maya çox çalışqan, sağlam və qarşısına məqsəd qoyan idmançıdır.
Qeyd edək ki, Maya Şvinqhammer fristaylın mogul (qabarıq, təpəcikli trasda eniş) növündə çıxış edir və 2025-ci ildə dünya çempionatında bürünc medal qazanıb.