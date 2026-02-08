La Liqa: Altı qollu şou və üstünlükdən istifadə - YENİLƏNİR

“Athletic Bilbao” İspaniya La Liqasının 23-cü turunda “Levante” üzərində qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma meydan sahiblərinin 4:2 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb.
“Levante” 17-ci dəqiqədən azlıqda oynayıb. Alan Matturro birbaşa qırmızı vərəqə alıb.
Hesabı 29-cu dəqiqədə Qorka Qurusetа açıb. Hücumçu beş dəqiqə sonra yenidən fərqlənərək dubl edib. 81-ci dəqiqədə qonaqların müdafiəçisi Unay Elgezabal fərqi azaldıb. Lakin 86-cı dəqiqədə Niko Serrano üstünlüyü yenidən iki topa çatdırıb.
90+4-cü dəqiqədə Hon Ander Olasaqasti ikinci qolu vuraraq ümidi artırsa da, 90+9-cu dəqiqədə Robert Navarro yekun nəticəni müəyyənləşdirib – 4:2.
23 turdan sonra Bilbao təmsilçisi 28 xalla turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində qərarlaşıb. “Levante” isə 22 oyundan sonra topladığı 18 xalla 19-cu sıradadır.
Növbəti turda “Levante” fevralın 15-də evdə “Valensiya” ilə qarşılaşacaq. “Atletik” isə həmin gün səfərdə “Real Oviedo” ilə üz-üzə gələcək.
21:25
“Jirona” İspaniya La Liqasının 23-cü turunda səfərdə “Sevilya” ilə heç-heçə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hava şəraiti səbəbindən təxirə salınan qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
Qonaqlar artıq ikinci dəqiqədə Lemarın qolu ilə önə keçib.
İkinci hissədə meydan sahibləri təzyiqi artırmağa çalışıblar. Nəhayət, 90+1-ci dəqiqədə Kike Salas hesab bərabərləşib - 1:1.
90+5-ci dəqiqədə “Jirona” penalti qazanıb. Lakin Kristian Stuani 11 metrlik cərimə zərbəsindən yararlana bilməyib.
Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xal qazanıblar və “Jirona” 26 xalla turnir cədvəlində 12-ci pillədə qərarlaşıb. Ondan bir xal az toplayan “Sevilya” isə 13-cüdür.
19:51
İspaniya La Liqasının 23-cü turunda "Alaves" klubu öz meydanında "Xetafe" ilə qarşılaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Matçın ilk hissəsində meydan sahibləri daha təhlükəli görünüblər. Lakin "Xetafe"nin qapıçısı David Soriya komandasını xilas edən əsas fiqur olub. O, yarım saat tamam olmamış iki epizodda – təkbətək vəziyyətdə və künc zərbəsindən sonra – qola imkan verməyib.
Fasilədən sonra isə oyunda vəziyyət dəyişib. 53-cü dəqiqədə Vaskes iki toxunuşla topu qapıdan keçirərək hesabı açıb. 72-ci dəqiqədə isə Mauro Arambarri penalty zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.