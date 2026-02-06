Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının nümayəndəsi “Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldunun transfer pəncərəsi zamanı komandanın gücləndirmə çatışmazlığından narazılığı ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.
Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun bu səbəbdən “Əl-Nəsr”in oyunlarını boykot etməyə və yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi.
“Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası sadə bir prinsip üzərində qurulub: hər bir klub eyni qaydalar çərçivəsində müstəqil fəaliyyət göstərir.
Klubların öz direktorlar şurası, öz icraçı direktoru və öz futbol idarəçiliyi var. Oyunçuların cəlb edilməsi, xərcləri və strategiyası ilə bağlı qərarlar bu klublar tərəfindən davamlılığı və rəqabət balansını təmin etmək üçün hazırlanmış maliyyə strukturu daxilində qəbul edilir. Bu struktur bütün liqaya bərabər şəkildə tətbiq olunur.
Kriştianu gəlişindən bəri “Əl-Nəsr”də tam şəkildə iştirak edir və klubun inkişafında və ambisiyalarında mühüm rol oynayıb. Hər hansı bir yüksək səviyyəli idmançı kimi, o da qalib gəlmək istəyir. Lakin nə qədər vacib olsa da, heç bir şəxs klubundan kənarda qərarlar qəbul etmir.
Son transfer fəaliyyəti bu müstəqilliyi açıq şəkildə nümayiş etdirir. Bir klub mövqeyini müəyyən bir şəkildə gücləndirdi. Digəri fərqli bir yanaşma seçdi. Bunlar təsdiq edilmiş maliyyə parametrləri çərçivəsində klub qərarları idi.
Liqada rəqabət özü üçün danışır. Dörd lider arasındakı xal fərqi çox böyük deyil, buna görə də titul uğrunda yarış son dərəcə gərgin olaraq qalır. Bu balans nəzərdə tutulduğu kimi işləyən bir sistemi əks etdirir.
Əsas diqqət futbola - meydanda, harada yerləşdiyinə - və oyunçular üçün layiqli, rəqabətli bir rəqabətin qorunmasına yönəlib. və azarkeşlər”, - ESPN Pro Liqa nümayəndəsindən sitat gətirir.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası rəhbərliyinə liqadakı son transferlərdən narazılığı səbəbindən ölkəni tərk etməyə hazır olduğunu bildirib.
Mənbənin məlumatına görə, 41 yaşlı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondunun (PIF) hücumçu Kərim Benzemanı “Əl-İttihad”dan “Əl-Hilal”a transfer etmək qərarından qəzəblənib, halbuki “Əl-Nəsr”in heyəti gücləndirilməyib.
Vurğulanır ki, Ronaldonun narazılığı yalnız artır. Portuqaliyalı oyunçu düşünür ki, ona qarşı “xəyanət” edilib və Səudiyyə Ərəbistanındakı fəaliyyətinə son qoymağa hazırdır.
Portuqaliyalı daha əvvəl Pro Liqasının 20-ci turunun “Ər-Riyad”la oyununu (0:1) buraxmışdı.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı klubunun maaş borclarından narazıdır. Portuqaliyalı vəziyyət həll olunana qədər komandada oynamaq niyyətində deyil. “A Bola”nın məlumatına görə, ödəniş borcları tez bir zamanda həll olunarsa, 41 yaşlı hücumçu 6 fevral cümə günü keçiriləcək Pro Liqanın 21-ci tur matçında “Əl-İttihad”a qarşı oynayacaq.
ESPN daha əvvəl xəbər vermişdi ki, oyunçu PIF komandanın rəhbərliyində dəyişikliklərlə bağlı zəmanət verməsə, iyun ayında klubdan transfer tələb etmək niyyətindədir. Ronaldu Pro Liqanın 20-ci tur matçında “Ər-Riyad”la (0:1) oyunu buraxıb.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu komandanın 6 fevral cümə günü keçiriləcək “Əl-İttihad”a qarşı növbəti oyununda oynamayacaq.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, jurnalist Fabrizio Romano bu barədə özünün X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı futbolçu nə komanda daxilində, nə də Səudiyyə klubunun rəhbərliyi ilə heç bir problem yaşamır. 41 yaşlı hücumçunun sağlamlığı və ya fiziki hazırlığı ilə bağlı heç bir problemi yoxdur. Ronaldunun Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondunun (DIF) bəzi klubların idarəçiliyindən narazı qaldığı vurğulanır.
ESPN əvvəllər futbolçunun DIF komandanın rəhbərliyində dəyişikliklərlə bağlı zəmanət vermədiyi təqdirdə iyun ayında klubdan transfer tələb etmək niyyətində olduğunu bildirmişdi. Ronaldu Pro Liqanın 20-ci turunun “Ər-Riyad”la oyununu (0:1) buraxmışdı.