Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

UFC prezidenti Dana Vaytın idarə etdiyi promouşen şirkəti “Zuffa Boxing”, dünyaca məşhur britaniyalılar Tayson Fyuri və Entoni Coşua arasında döyüşün təşkilatçısı ola bilər.
İdman.Biz bu barədə “BoxingScene”ə istinadən məlumat verir.
Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq. Vayt özü bu yaxınlarda “Zuffa Boxing”in tezliklə bir neçə böyük müqavilə imzalayacağını açıqlayıb.
“Növbəti bir neçə həftə ərzində olduqca dəlisov elanlar verəcəyik. Cəmi iki tədbirdən sonra boksda gözlədiyimdən daha irəli getdim. Sənayeni silkələyəcək bir çox şey baş verir: yeni müqavilələr, müqavilələr. Sizə deyirəm ki, 2026-cı ilin sonuna qədər işlər olduqca təsirli görünəcək”, - “BoxingScene” Vaytdan sitat gətirir.