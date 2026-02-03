Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz”in futbolçusu Veysəl Rzayevin bıçaqlanmasının yeni təfərrüatı bəlli olub.
İdman.Biz qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi dostunu qorumaq üçün özünü irəli verib.
Belə ki, o, dostu və iki xanımla birlikdə Gəncədəki restoranların birində əylənirmiş. Gecə təxminən 04:00 radələrində isə onlar xanımlarla birgə restoranı tərk ediblər.
İlkin məlumata görə, yolda həmin xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib. Həmin şəxs Veysəlin dostu ilə mübahisə etdikdən sonra ona bıçaq zərbəsi endirməyə çalışıb. V.Rzayevin dostunu qorumaq üçün özünü irəli verdiyi və bıçağın ona dəydiyi bildirilir.
Nəticədə futbolçu ağır yaralanıb.
Maraqlıdır ki, Veysəlin yanındakı dostu da “Kəpəz”in keçmiş futbolçusu Nihat Fərəcidir. Hazırda o, İkinci liqada mübarizə aparan “Şəki Siti” klubunda çıxış edir.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
10:09
“Kəpəz” klubunun futbolçusu Veysəl Rzayevin iştirakı ilə baş vermiş insidentin bəzi təfərrüatları məlum olub.
İdman.Biz-in əldə etdiyi məlumata görə, hadisə gecə saat 01:00 radələrində Gəncə şəhərində baş verib.
Münaqişə zamanı Veysəl Rzayev bıçaq xəsarəti alıb.
İddiaya görə, mübahisə qız üstündə yaranıb. Veysəl Rzayev də həmin dava zamanı hadisəyə qarışıb və bıçaqlanıb. Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilsə də, həyatı üçün təhlükə yoxdur.
Qeyd edək ki, Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasından gencexeber.az-a verilən məlumata görə, bu gün saat 05:10 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü şəxs (kişi) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Akademik Z.Məmmədov adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Ona döş qəfəsinin arxa divarının açıq yarası diaqnozu təyin olunub. Hazırda müalicəsi xəstəxananın Cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağırdır.
Xatırladaq ki, V.Rzayev ötən ilin aprelində də davaya qarışıb. Həmin vaxt “Turan Tovuz”da çıxış edən futbolçu “Səbail”lə 0:0 hesablı oyundan sonra öz komandasının azarkeşləri ilə mübahisə edib. Meydana 19-cu dəqiqədə daxil olan V.Rzayev tribunadan səslənən atmacalara cavab verib və nəticədə insident yaşanıb. Hadisə mühafizəçilərin müdaxiləsindən sonra sakitləşdirilib.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb.
08:34
Gəncədə futbolçu bıçaqlanıb.
İdman.Biz gencexeber.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində baş verib.
Məlumata görə, 2002-ci il təvəllüdlü Veysəl Rzayev kəsilmiş-deşilmiş yaralarla xəstəxanaya yerləşdirilib. Zərərçəkənə təcili tibbi yardım göstərilib, əməliyyat olunub. Onun vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.
Qeyd edək ki, bıçaqlanan şəxs "Kəpəz" futbol klubunun oyunçusudur. O, ötən ay qış transfer pəncərəsi dövründə "Turan Tovuz"dan “Kəpəz”ə transfer olunub.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Nənəmə qarşı çıxmağa heç kim risk etmədi” - Qədir Ramazanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
“Qəbələ”nin yarımmüdafiəçisi futbolda ilk addımlarından, avropalılarla rəqabət barədə maraqlı məqamlara toxunub
“Qarabağ”a dəstək verən Nyukasl azarkeşi diqqət mərkəzində - VİDEO
Keti Bakıda yaşadığını və Ağdam klubuna azarkeşlik etdiyini bildirib
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Kəpəz”ə qarşı
1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq
Azərbaycan Kuboku: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə
1/4 final mərhələsinin cavab matçları martın əvvəlində baş tutacaq
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər