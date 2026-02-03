“Qarabağ”ın oyunu təxirə salınır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - VİDEO

“Misli Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində fevralın 21-də keçirilməsi planlaşdırılan “Neftçi” - “Qarabağ” oyunu təxirə salınmayacaq”.
“Qarabağ” klubunun mətbuat xidmətindən İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, Ağdam təmsilçisi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl Yunayted”lə qarşılaşma öncəsi Premyer Liqa matçının təxirə salınması üçün Peşəkar Futbol Liqasına müraciət edib.
Bildirilib ki, bu təklifin qəbul edilməməsinin səbəbi “Neftçi”nin etirazıdır.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” fevralın 21-də saat 19:00-da “Neftçi” ilə üz-üzə gələcək. Komanda oyundan bir gün sonra İngiltərəyə yollanaraq “Nyukasl Yunayted”lə keçiriləcək görüşə hazırlaşacaq.
Yusif Sadıqlı
11:26
“Qarabağ”ın Misli Premyer Liqasında oyunu təxirə salına bilər.
İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi UEFA Çempionlar Liqasındakı (ÇL) iştirakla bağlı 21-ci turdakı matçının başqa vaxta keçirilməsini istəyir.
Məsələ burasındadır ki, ölkə çempionu fevralın 18-də və 24-də ÇL-in pley-off mərhələsində İngiltərə klubu “Nyukasl”la tarixi oyunlara çıxacaq. Fevralın 20-22-si aralığında isə komanda əzəli rəqibi “Neftçi” ilə çempionat matçını keçirməlidir.
“Nyukasl”a qarşı 6 gün ərzində iki ağır qarşılaşmanın olacağını nəzərə alan “Qarabağ” PFL-ə çempionat matçının təxirə salınmasını istəyəcək. Lakin bu durum indidən “Neftçi” tərəfində narazılığa yol açıb. Bakılılar tempdən düşməmək üçün oyunun baş tutmasının tərəfdarıdır. Xüsusən də “Neftçi” azarkeşləri təxirəsalmaya razılıq verməməsi üçün klub rəhbərliyinə təzyiq edir.