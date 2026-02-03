İngiltərədə Xusanovun oyununa yüksək qiymət verildi - VİDEO

İngiltərə mediasında Özbəkistan millisinin müdafiəçisi Abduqodir Xusanovun çıxışı və onun “Mançester Siti”dəki perspektivi yüksək dəyərləndirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, icmalçı Adam Marrett gənc futbolçunun böyük potensiala malik olduğunu və gələcəkdə “Mançester Siti”nin əsas oyunçularından birinə çevrilə biləcəyini yazıb.
Qeyd olunur ki, əsas heyət üzvlərinin zədələri fonunda Xusanov şans qazanıb və bu imkandan maksimum yararlanıb. Onun oyunu “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiolanı da razı salıb. Mütəxəssis Xusanovu top səviyyəli transfer adlandırıb, həmçinin onun zəhmətkeşliyini və tez adaptasiya olunmasını xüsusi vurğulayıb.
Yazıda xüsusi olaraq qeyd edilir ki, Xusanov Pep Qvardiolanın komandasında əsas fiqura çevrilmək potensialına malikdir və son yeddi oyun onun hansı istiqamətdə inkişaf etdiyini açıq şəkildə göstərir.
Qeyd edək ki, 21 yaşlı Abduqodir Xusanov 2025-ci ildə Fransanın “Lans” klubundan “Mançester Siti”yə keçib.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
