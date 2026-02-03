“Araz-Naxçıvan”dan ayrılan futbolçu “Mingəçevir”ə transfer olunub - YENİLƏNİB

“Araz-Naxçıvan” ilə yollarını ayıran Elçin Mustafayevin karyerasını harada davam etdirəcəyi bəlli olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ASTA Mingəçevir” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Birinci Liqada mübarizə aparan “Mingəçevir” 25 yaşlı müdafiəçini heyətinə cəlb edib.
Klub futbolçu ilə mövsümün sonunadək rəsmi müqavilə imzaladığını açıqlayıb.
11:38
“Səbail” ilə yollarını ayıran Bahadur Həziyevin karyerasını harada davam etdirəcəyi bəlli olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ASTA Mingəçevir” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Birinci Liqada mübarizə aparan “Mingəçevir” 26 yaşlı mərkəz yarımmüdafiəçini heyətinə cəlb edib.
Klub futbolçu ilə rəsmi müqavilə imzaladığını açıqlayıb.