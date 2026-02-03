5 Fevral 2026
“Araz-Naxçıvan”dan ayrılan futbolçu “Mingəçevir”ə transfer olunub - YENİLƏNİB

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 Fevral 2026 15:37
186
“Araz-Naxçıvan” ilə yollarını ayıran Elçin Mustafayevin karyerasını harada davam etdirəcəyi bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ASTA Mingəçevir” Futbol Klubu məlumat yayıb.

Birinci Liqada mübarizə aparan “Mingəçevir” 25 yaşlı müdafiəçini heyətinə cəlb edib.

Klub futbolçu ilə mövsümün sonunadək rəsmi müqavilə imzaladığını açıqlayıb.

11:38

“Səbail” ilə yollarını ayıran Bahadur Həziyevin karyerasını harada davam etdirəcəyi bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ASTA Mingəçevir” Futbol Klubu məlumat yayıb.

Birinci Liqada mübarizə aparan “Mingəçevir” 26 yaşlı mərkəz yarımmüdafiəçini heyətinə cəlb edib.

Klub futbolçu ilə rəsmi müqavilə imzaladığını açıqlayıb.

İdman.Biz
