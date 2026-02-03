5 Fevral 2026
AZ

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Fevral 2026 03:18
568
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu klubun statusundan narazı olduğuna görə Səudiyyə Ərəbistanını tərk edə bilər.

İdman.Biz-in “Record”a istinadən bildirdiyinə görə, hücumçunun sərbəst buraxılma maddəsi 50 milyon avrodur və MLS və Avropa onun karyerası üçün mümkün variantlar kimi nəzərdən keçirilir.

Mənbənin məlumatına görə, Kriştiano Ronaldo 2023-cü ildə ölkənin dörd böyük klubunda – “Əl-Nəsr”, “Əl-Hilal”, “Əl-İttihad” və “Əl-Əhli”də nəzarət payı əldə edən hökumət orqanı olan Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondunun (DIF) “Əl-Nəsr”ə münasibətindən narazıdır.

Portuqaliyalı oyunçu “Əl-Nəsr”in fond tərəfindən idarə olunan digər klublarla müqayisədə transfer bazarındakı fəaliyyətsizliyindən narazıdır. O hesab edir ki, DIF komandanın titul qazanmasının qarşısını almaq üçün “Əl-Nəsr”in yeni oyunçularla müqavilə imzalamasına mane olur. Hazırda “Əl-Nəsr” “Əl-Hilal”dan cəmi bir xal geridədir və çempionluq uğrunda mübarizədə qalır.

Ronaldu, Səudiyyə Ərəbistanı futbolunun inkişafında və görünməmiş yüksəkliklərə yüksəldilməsində oynadığı mühüm rol nəzərə alınmaqla daha çox hörmətə layiq olduğuna inanır. Bundan əlavə, o, yarışın maarifləndirilməsi üçün Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək 2034-cü il dünya çempionatının səfiri olmağa razılıq verib.

Deyilənə görə, Ronaldu məhz buna görə 20-ci turda “Ər-Riyad” ilə keçirilən Pro Liqa matçında (1:0) meydana çıxmaqdan imtina edib. İlk Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu qazanmağa və 1000 qola çatmaq kimi şəxsi məqsədinə diqqət yetirməsinə baxmayaraq, Kriştianu Ronaldu klubun rəftarının ədalətsiz olduğunu nəzərə alaraq etiraz etməyi zəruri hesab edib.

02:48

“Əl-Nəsr” rəhbərliyi oyunçulara və məşqçiyə Səudiyyə Ərəbistanı Liqasında Ər-Riyadla (1:0) oyundan əvvəl və sonra müsahibə verməyə icazə verməyib.

Bu barədə “A Bola” xəbər verir.

Nə baş məşqçi Xorxe Xesus, nə də Səudiyyə Ərəbistanı klubunun oyunçuları oyundan əvvəl və sonra adi media öhdəliklərini yerinə yetirməyiblər. Portuqaliyalı məşqçi Səudiyyə Liqası oyunlarından əvvəl ənənəvi fləş müsahibələrə, eləcə də “Ər-Riyad”la oyundan sonrakı mətbuat konfransına qatılmayıb.

Səudiyyə mediası Xorxe Xesusun oyundan sonrakı mətbuat konfransında iştirak etmədiyinə görə üzr istədiyini bildirir.

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər.

Bu, klubun oyunundan narazı olan və “Ər-Riyad”la oyunda oynamaqdan imtina edən portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldunun boykotu fonunda baş verib.

20:25

Portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 20-ci turunda “Ər-Riyad” ilə qarşılaşacaq “Əl-Nəsr”in heyətinə daxil edilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərindəki “Şahzadə Faysal bin Fəhd” stadionunda keçiriləcək.

“Əl-Nəsr”in mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilən komandanın heyətində portuqaliyalı hücumçu nə start heyətində, nə də ehtiyat oyunçu kimi göstərilməyib. Ronaldu 2025/2026-cı il mövsümündə “Əl-Nəsr”in əvvəlki 19 oyununun hamısında start heyətində meydana çıxıb.

Daha əvvəl bildirilirdi ki, Kriştianu Ronaldu klubun Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondu (DIF) tərəfindən idarə olunmasından narazıdır və oyunları boykot etməklə hədələyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb
“Hamburq”un hücumçusu sərxoş vəziyyətdə maşın sürdüyünə görə rekord məbləğdə cərimələnib
07:14
Dünya futbolu

“Hamburq”un hücumçusu sərxoş vəziyyətdə maşın sürdüyünə görə rekord məbləğdə cərimələnib

Klub Dompeni altırəqəmli məbləğdə cərimə və Bundesliqa oyunlarından kənarlaşdırılma ilə cəzalandırıb
“Bavariya”nın 17 yaşlı yarımmüdafiəçisi 90 milyon avroya “Arsenal”a keçə bilər — TEAMtalk
06:41
Dünya futbolu

“Bavariya”nın 17 yaşlı yarımmüdafiəçisi 90 milyon avroya “Arsenal”a keçə bilər — TEAMtalk

Lenart Karl “Bavariya”nın gənclər sisteminin yetirməsidir
“Barselona”nın prezidenti “Kamp Nou”nun Avropanın ən yaxşı stadionu olacağına əmindir
06:12
Dünya futbolu

“Barselona”nın prezidenti “Kamp Nou”nun Avropanın ən yaxşı stadionu olacağına əmindir

Laporta 2029-cu il ÇL və 2030-cu il DÇ finallarının burada keçirilməsini arzulayır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq