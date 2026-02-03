Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu klubun statusundan narazı olduğuna görə Səudiyyə Ərəbistanını tərk edə bilər.
İdman.Biz-in “Record”a istinadən bildirdiyinə görə, hücumçunun sərbəst buraxılma maddəsi 50 milyon avrodur və MLS və Avropa onun karyerası üçün mümkün variantlar kimi nəzərdən keçirilir.
Mənbənin məlumatına görə, Kriştiano Ronaldo 2023-cü ildə ölkənin dörd böyük klubunda – “Əl-Nəsr”, “Əl-Hilal”, “Əl-İttihad” və “Əl-Əhli”də nəzarət payı əldə edən hökumət orqanı olan Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondunun (DIF) “Əl-Nəsr”ə münasibətindən narazıdır.
Portuqaliyalı oyunçu “Əl-Nəsr”in fond tərəfindən idarə olunan digər klublarla müqayisədə transfer bazarındakı fəaliyyətsizliyindən narazıdır. O hesab edir ki, DIF komandanın titul qazanmasının qarşısını almaq üçün “Əl-Nəsr”in yeni oyunçularla müqavilə imzalamasına mane olur. Hazırda “Əl-Nəsr” “Əl-Hilal”dan cəmi bir xal geridədir və çempionluq uğrunda mübarizədə qalır.
Ronaldu, Səudiyyə Ərəbistanı futbolunun inkişafında və görünməmiş yüksəkliklərə yüksəldilməsində oynadığı mühüm rol nəzərə alınmaqla daha çox hörmətə layiq olduğuna inanır. Bundan əlavə, o, yarışın maarifləndirilməsi üçün Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək 2034-cü il dünya çempionatının səfiri olmağa razılıq verib.
Deyilənə görə, Ronaldu məhz buna görə 20-ci turda “Ər-Riyad” ilə keçirilən Pro Liqa matçında (1:0) meydana çıxmaqdan imtina edib. İlk Səudiyyə Ərəbistanı çempionluğunu qazanmağa və 1000 qola çatmaq kimi şəxsi məqsədinə diqqət yetirməsinə baxmayaraq, Kriştianu Ronaldu klubun rəftarının ədalətsiz olduğunu nəzərə alaraq etiraz etməyi zəruri hesab edib.
02:48
“Əl-Nəsr” rəhbərliyi oyunçulara və məşqçiyə Səudiyyə Ərəbistanı Liqasında Ər-Riyadla (1:0) oyundan əvvəl və sonra müsahibə verməyə icazə verməyib.
Bu barədə “A Bola” xəbər verir.
Nə baş məşqçi Xorxe Xesus, nə də Səudiyyə Ərəbistanı klubunun oyunçuları oyundan əvvəl və sonra adi media öhdəliklərini yerinə yetirməyiblər. Portuqaliyalı məşqçi Səudiyyə Liqası oyunlarından əvvəl ənənəvi fləş müsahibələrə, eləcə də “Ər-Riyad”la oyundan sonrakı mətbuat konfransına qatılmayıb.
Səudiyyə mediası Xorxe Xesusun oyundan sonrakı mətbuat konfransında iştirak etmədiyinə görə üzr istədiyini bildirir.
“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər.
Bu, klubun oyunundan narazı olan və “Ər-Riyad”la oyunda oynamaqdan imtina edən portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldunun boykotu fonunda baş verib.
20:25
Portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 20-ci turunda “Ər-Riyad” ilə qarşılaşacaq “Əl-Nəsr”in heyətinə daxil edilməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun bu gün Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərindəki “Şahzadə Faysal bin Fəhd” stadionunda keçiriləcək.
“Əl-Nəsr”in mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilən komandanın heyətində portuqaliyalı hücumçu nə start heyətində, nə də ehtiyat oyunçu kimi göstərilməyib. Ronaldu 2025/2026-cı il mövsümündə “Əl-Nəsr”in əvvəlki 19 oyununun hamısında start heyətində meydana çıxıb.
Daha əvvəl bildirilirdi ki, Kriştianu Ronaldu klubun Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondu (DIF) tərəfindən idarə olunmasından narazıdır və oyunları boykot etməklə hədələyib.