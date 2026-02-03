“Əl-Hilal” Benzemanı rəsmi olaraq klubun yeni transferi kimi təqdim edib - YENİLƏNİB

Fransa millisinin keçmiş hücumçusu Kərim Benzema “Əl-Hilala” keçib.
“Əl-Hilal”ın mətbuat xidməti sosial mediada keçmiş “Real Madrid” hücumçusunun transferini elan edib.
Daha əvvəl mediada yayılan xəbərlərdə fransız futbolçunun “Əl-İttihad”ın təklif etdiyi yeni müqaviləni rədd etdiyi iddia olunurdu. Benzema 2023-cü ilin yayından bəri Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında oynayır. Bu mövsüm o, klubun heyətində bütün yarışlarda 21 oyunda 16 qol vurub.
22:14
Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu fransız hücumçusu Kərim Benzema ilə müqavilə imzalayıb. Bu barədə məlumatı insayder Yağız Sabuncuoğlu sosial media platforması X-də paylaşıb. Mənbənin məlumatına görə, hücumçu 18 aylıq müqavilə imzalayıb.
Daha əvvəl Benzemanın təklif olunan müqavilədən narazı qaldığı üçün “Əl-İttihad”ın Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqası matçında oynamaqdan imtina etdiyi bildirilirdi. Mediada yayılan xəbərlərə görə, oyunçu Avropaya qayıtmağı düşünür.
Daha əvvəl mediada "Əl-Nəsr"in hücumçusu Kriştianu Ronaldunun Benzemanın “Əl-İttihad”dan “Əl-Hilal”a keçidinə qarşı çıxdığı bildirilirdi. Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondu “Əl-Nəsr”, “Əl-İttihad”, “Əl-Hilal” və “Əl-Əhli” klublarına sahibdir.
20:55
Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondu (DİF) fransız hücumçusu Kərim Benzemanın “Əl-İttihad”dan “Əl-Hilal”a transferi ilə bağlı danışıqları müvəqqəti olaraq dayandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Saşa Tavolyeri sosial media platforması X-də məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, Benzema ilə müqavilə Kriştianu Ronaldunun DİF-in “Əl-Nəsr”ə əlavə transfer vəsaiti ayırmaq istəməməsindən narazılığından sonra müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Mediada əvvəllər portuqaliyalnın oyunları boykot etməklə hədələdiyi bildirilirdi.
Bazar ertəsi, 2 fevral tarixində Ronaldu bu mövsüm ilk dəfə komandasının heyətində yer almayıb. O, Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 20-ci tur matçı üçün heyətə daxil edilməyib. Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondu “Əl-Nəsr”, “Əl-İttihad”, “Əl-Hilal” və “Əl-Əhli” klublarına sahibdir.