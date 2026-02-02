Ter Ştegen zədə səbəbindən “Barselona”ya vaxtından əvvəl qayıda bilər - YENİLƏNİB

“Jirona”da icarə əsasında çıxış edən alman qapıçı Mark-Andre ter Stegen bud əzələsindən ciddi zədə alıb. Kataloniyalı jurnalist Gerard Romeronun sözlərinə görə, qapıçı vətərini zədələmiş ola bilər. Ter Stegen hazırda tibbi müayinədən keçir və hələlik yekun tibbi rəy verilməyib. Qapıçının əməliyyata ehtiyacı olarsa, bu, onun “Jirona”dakı vaxtının erkən başa çatmasına səbəb olacaq.
Ter Stegen bu ilin yanvar ayında “Barselona”dan “Jirona”ya altı aylıq icarə əsasında qoşulub. O, yeni klubunda cəmi iki oyun keçirib və sonradan kənarlaşdırılıb. Keçən il qapıçı bel zədəsi səbəbindən uzun müddət sıradan çıxıb. Bu, ter Stegenin son dörd mövsümdə altıncı ciddi zədəsidir və bu, onun ümumilikdə 449 gün meydandan kənar qalmasına səbəb olub.
İspaniyanın “Jirona” klubunun qapıçısı Mark-Andre Ter Şteqen ciddi zədə alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə "SER Girona" nəşri məlumat yayıb.
Hazırda "Jirona" və "Barselona"nın tibbi heyətləri dəqiq diaqnozu müəyyənləşdirmək üzərində çalışırlar. Lakin artıq məlumdur ki, qolkiper ən azı 2 ay meydanlardan kənar qalacaq, bu müddət daha da uzana bilər.
Qeyd olunur ki, hazırda mütəxəssislər yekun müayinə nəticələrini gözləyirlər.
Bu nəticələrdən sonra Ter Ştegenin nə qədər müddət oyundan kənarda qalacağı daha aydın olacaq. Eyni zamanda klub onun vaxtından əvvəl "Barselona"ya qayıtması ehtimalını da istisna etmir. Bu ssenari vəziyyətin inkişafından asılı olaraq nəzərdən keçirilir.
Xatırladaq ki, "Barselona"nın qapıçısı Mark-Andre Ter Ştegen rəsmi olaraq cəmi yaxın vaxtlarda "Jirona"nın futbolçusu olub. O, artıq klubun heyətində iki oyunda meydana çıxıb və bu matçlarda iki qol buraxıb.
Qeyd edək ki, alman qolkiper Ukraynanın gənclər millisinin üzvü Vladislav Krapivtsovun əsas rəqiblərindən biridir.