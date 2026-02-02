Ceymi Rednapp: “Arsenal” artıq çempiondur”

“Liverpul”un və İngiltərə millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Ceymi Rednapp hesab edir ki, “Arsenal” artıq Premyer Liqa titulunu təmin edib.
İdman.Biz bildirir ki, Mikel Artetanın komandası hazırda İngiltərə Premyer Liqasında 24 oyundan sonra “Mançester Siti”dən altı xal fərqlə liderlik edir.
“Düşünürəm ki, “Arsenal” artıq çempiondur. Onlar titulu səkkiz-on xal fərqi ilə qazana bilərlər. Əgər qazanmasalar, çox təəccüblənərdim.
Komanda təzyiqdən və azarkeşlərlə əlaqələrindən bir az narahat idi. Məşqçi bir az narahat idi və bu, oyunçulara təsir etdi. Amma indi düşünürəm ki, onlar bir az rahatlaya bilərlər.
Liqanı daha böyük fərqlə qazanmasalar, təəccüblənərəm”, - Ceymi Rednapp deyib.