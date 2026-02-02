FİFA Şurası Rusiyanın beynəlxalq yarışlara qayıtmasını nəzərdən keçirməyəcək - YENİLƏNİB

FİFA Şurası Rusiyanın beynəlxalq yarışlara qayıtmasını nəzərdən keçirməyi planlaşdırmır.
Daha əvvəl FİFA prezidenti Canni İnfantino Rusiyanın qadağasının ləğv edilməli olduğunu bildirmişdi: “Qadağan heç nəyə nail olmayıb - yalnız daha çox məyusluq və nifrət yaradıb”.
Lakin, The Times qəzetinin yazdığına görə, belə bir addım bir neçə Avropa ölkəsinin güclü müqavimətinə səbəb olacaq. FİFA Şurası bu məsələ ilə bağlı səsvermə keçirməyi planlaşdırmır.
Rusiya milli komandaları və klubları 2022-ci ildən bəri FİFA və UEFA yarışlarından kənarlaşdırılıb.
FİFA prezidenti Canni İnfantino Rusiya milli komandasının beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılması ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Rusiya milli komandası 2022-ci ildən bəri FİFA və UEFA-nın himayəsi altında rəsmi oyunlardan kənarlaşdırılıb. Rusiya klublarına da beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək qadağandır.
“Biz bunu etməyə borcluyuq (Rusiya milli komandasının beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılmasını nəzərdən keçirməyi - red.). Əlbəttə. Bu qadağa heç nəyə nail olmayıb; yalnız daha çox məyusluq və nifrət yaradıb. Rusiyadan olan qızlar və oğlanların Avropanın digər yerlərində futbol oynaması faydalı olardı”, - deyə İnfantino Sky News-a istinadən bildirib.
Bundan əlavə, FİFA prezidenti deyib ki, təşkilat öz qaydalarında dəyişiklik etməyi və heç bir ölkənin siyasi səbəblərə görə futbol oynamaqdan məhrum edilə bilməyəcəyini bildirən müddəanı öz nizamnaməsinə daxil etməyi düşünməlidir.